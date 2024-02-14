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Областной турнир по шахматам среди школ-интернатов пройдёт в Опочке

Ежегодный областной турнир среди школ-интернатов, посвящённый 225-летию со дня рождения русского шахматиста Александра Петрова, пройдёт в Опочке 16 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Областной турнир по шахматам среди школ-интернатов пройдёт в Опочке. Фото: ПАИ

На участие в соревнованиях подали заявки шахматисты из Порхова, Опочки, Пскова, Пушкинских Гор, Красногородска, Великих Лук и Невеля.

Победители соревнований представят Псковскую область на Всероссийском турнире «Восхождение», который пройдёт в «Сириусе» в Краснодарском крае.

Отметим, что сегодня, 14 февраля, в Опочецкой гимназии прошло торжественное возложение цветов к монументу первого русского шахматного мастера Александра Петрова.

Сегодня в Опочецкой гимназии прошло торжественное возложение цветов к монументу первого русского шахматного мастера Александра Петрова. Фото: Федерация шахмат Псковской области

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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