Областной турнир по шахматам среди школ-интернатов пройдёт в Опочке
Ежегодный областной турнир среди школ-интернатов, посвящённый 225-летию со дня рождения русского шахматиста Александра Петрова, пройдёт в Опочке 16 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.
На участие в соревнованиях подали заявки шахматисты из Порхова, Опочки, Пскова, Пушкинских Гор, Красногородска, Великих Лук и Невеля.
Победители соревнований представят Псковскую область на Всероссийском турнире «Восхождение», который пройдёт в «Сириусе» в Краснодарском крае.
Отметим, что сегодня, 14 февраля, в Опочецкой гимназии прошло торжественное возложение цветов к монументу первого русского шахматного мастера Александра Петрова.
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