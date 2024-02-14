Антикоррупционная горячая линия псковского Росреестра пройдёт 15 февраля
15 февраля с 9:00 до 10:00 будет работать антикоррупционная горячая линия псковского Росреестра, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
По телефону «горячей линии» все желающие могут задать вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции, а также сообщить информацию о коррупционных проявлениях в действиях гражданских служащих и работников управления.
Связаться с Росреестром можно по телефону: 8 (8112) 68-70-76.
На обращения граждан ответит начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко.
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