Значительное количество участков в Псковской области не стоит на кадастровом учёте

18:18, 14 февраля 2024, ПАИ

Значительное количество участков в Псковской области не стоит на кадастровом учёте, сообщила председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Некоторые участки находятся в декларативной площади и не отображаются на публичной кадастровой карте в связи с тем, что границы этого участка не были своевременно уточнены, отметила эксперт.

«У человека может быть свидетельство, зачастую речь идёт о белом свидетельстве, выданном органами местного самоуправления в 1996-1998 году, а координат этого участка нет. Соответственно, проектировщик при нанесении границ населённого пункта или территориальной зоны просто не увидит этот участок. А после того, как всё внесено, гражданин идёт за оформлением земельного участка и понимает, что его земельный участок находится, например, за границей населённого пункта», – рассказала Наталья Серебренникова и добавила, что в таких случаях приходится вносить изменения в генеральный план, потому что приоритет права собственности в России утверждён законом.

Гостья эфира обратила внимание, что на данный момент органы местного самоуправления сами проводят мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтённых земельных участков для их оформления и внесения сведений в ЕГРН. «Наша работа организована таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок, связанных с предоставлением земельных участков, чтобы сведения в Едином государственном реестре недвижимости были достоверными», – подчеркнула эксперт.

Наталья Серебренникова отметила, что если у человека есть сомнения по этому поводу, он может проверить информацию о своём участке на портале «Публичная кадастровая карта». «Если у вас есть кадастровый номер, можно хотя бы элементарно посмотреть его на публичной кадастровой карте. Надо войти, вбить кадастровый номер земельного участка, и, если вы его не увидите, и будет висеть надпись, что земельный участок не имеет координат границ, значит надо заниматься формированием земельного участка», – уточнила председатель регионального комитета по управлению государственным имуществом.

Ранее сообщалось, что с 2024 года на территории Псковской области будет постепенно разворачиваться госпрограмма «Национальная система пространственных данных». Это цифровая платформа, предоставляющая людям дополнительный сервис, связанный с поиском и выбором земельного участка, его оформлением, получением информации о различных территориальных зонах, для инвесторов – с поиском участков и объектов для инвестиций, а также предназначенный для региональных и муниципальных органов власти для исполнения каждодневных полномочий.