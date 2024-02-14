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Происшествия

Водитель столкнувшейся со школьным автобусом в Пушкиногорском районе фуры взят под стражу

49-летний гражданин Литвы, который был за рулём фуры, столкнувшейся со школьным автобусом в Пушкиногорском районе, взят под стражу до 12 апреля, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Водитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе предварительного расследования установлено, что 12 февраля около 9:37 минут на 380-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, водитель не справился с управлением фуры, допустил занос, в результате полуприцеп по касательной столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом со школьниками. Автобус, уходя от столкновения, оказался в кювете. В салоне находилось 23 человека – десятиклассники и сопровождающие их учителя. Травмы получили четверо взрослых и девять школьников. Два пассажира автобуса получили тяжкие телесные повреждения.

В этот же день водитель большегруза был задержан. На суде подозреваемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу, однако Пушкиногорский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 12 апреля включительно.

Подробности ДТП под Новгородкой читайте в специальном сюжете ПАИ.

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