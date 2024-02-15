Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Псковском районе
Пожар произошёл в жилом доме в деревне Дубники в Псковском районе. Спустя какое-то время обнаружили погибшего, предположительно являвшегося хозяином дома. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате пожара сгорели дом, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросетей внутри жилого дома.
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