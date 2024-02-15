Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Псковском районе

08:25, 15 февраля 2024, ПАИ

Пожар произошёл в жилом доме в деревне Дубники в Псковском районе. Спустя какое-то время обнаружили погибшего, предположительно являвшегося хозяином дома. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате пожара сгорели дом, хозяйственная постройка, гараж и автомобиль.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросетей внутри жилого дома.