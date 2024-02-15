Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу среди девочек

11:09, 15 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу среди девушек до 15 лет, которое прошло в Пскове 13 и 14 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

В соревнованиях приняли участие семь команд из Пскова, Великих Лук, Невеля, Печор и Идрицы.

Первое место состязаний завоевали волейболистки из Великих Лук. Серебро досталось спортсменкам из Идрицы. Замкнули тройку лидеров воспитанницы спортшколы «Бригантина» из Пскова.

Теперь сборная девочек из Великих Лук получила право выступить на первенстве Северо-Западного федерального округа, которое впервые состоится на территории Псковской области.

Победители могут усилиться девочками из любой команды, принявшей участие в первенстве Псковской области.

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