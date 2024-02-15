Ледяной дождь накроет Псковскую область 16 февраля

11:32, 15 февраля 2024, ПАИ

Ледяной дождь и гололёд прогнозируют в Псковской области в течение двух дней. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Гололёд сохранится в регионе днём 15 февраля и в течение суток 16 февраля. На дорогах также будет гололедица.

Кроме того, во второй половине дня 16 февраля местами по области ожидается ледяной дождь.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 112 или 101.