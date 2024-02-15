Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ледяной дождь накроет Псковскую область 16 февраля

Ледяной дождь и гололёд прогнозируют в Псковской области в течение двух дней. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ледяной дождь и гололёд прогнозируют в Псковской области в ближайшие дни. Фото: ПАИ

Гололёд сохранится в регионе днём 15 февраля и в течение суток 16 февраля. На дорогах также будет гололедица.

Кроме того, во второй половине дня 16 февраля местами по области ожидается ледяной дождь.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01, 112 или 101.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2024

До -9 градусов ожидается в Псковской области 16 февраля
15 февраля 2024

Цветочная ярмарка пройдёт в Великих Луках
15 февраля 2024

Ледяной дождь накроет Псковскую область 16 февраля
15 февраля 2024

Авиарейс Москва – Псков перенесён на 12:00 мск
15 февраля 2024

Полтонны наркотиков и полтора миллиона пачек сигарет изъяли псковские таможенники из незаконного оборота
15 февраля 2024

Михаил Ведерников напомнил о подвиге воинов-интернационалистов
15 февраля 2024

Ещё 20 псковских многодетных семей получили бесплатные земельные участки
15 февраля 2024

Мошенники могут использовать соцсети для якобы сбора помощи военнослужащим в зоне СВО – Михаил Ведерников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...