Реставратор икон Виктория Стебакова станет гостьей программы «Проект Реставрация»

13:19, 15 февраля 2024, ПАИ

Программа «Проект Реставрация» выйдет в прямом эфире на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 15 февраля, в 14:00.

Гостьей выпуска станет реставратор темперной живописи (икон), художник-реставратор отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Виктория Стебакова.

Как происходит реставрация икон? Что сложнее – работа ювелира или реставратора? Как меняется подход к реставрации икон за последние десятилетия? Как становятся реставраторами живописи?

Об этом и многом другом с Викторией Стебаковой поговорят ведущие программы Мария Лисенкова и Александр Машкарин.