Команда ПИШ Союзного государства представила в Минобрнауки России результаты проекта «Передовые инженерные школы»

13:46, 15 февраля 2024, ПАИ

Команда Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства выступила на заседании совета по грантам на оказание господдержки создания и развития передовых инженерных школ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие прошло сегодня, 15 февраля, под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Представители ПИШ во главе с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной и руководителем БНТУ Сергеем Харитончиком представили результаты реализации одноименного федерального проекта. В состав делегации также вошли глава ПИШ Союзного государства Дмитрий Гринёв, директор Центра обучения и развития «Система» Яна Хорошилова, студент Максим Иванов.

Передовая инженерная школа гибридных технологий в станкостроении Союзного государства, созданная в 2022 году ПсковГУ совместно с Белорусским национальным техническим университетом, – это международная модель академической и научно-производственной кооперации. Миссией школы является укрепление экономического суверенитета России и Белоруссии в результате разработки и внедрения инноваций, импортозамещения высокотехнологичных систем и подготовки высококвалифицированных кадров в области мехатроники, робототехники и материаловедения.

«Подготовка передового инженера по новой модели образования, создание инновационного металлообрабатывающего оборудования и выстраивание продуктивной системы взаимоотношений с индустриальными предприятиями – это наши ключевые задачи на пути возрождения станкостроения России и Беларуси. Сегодня научная деятельность школы ведётся в рамках решения комплексной задачи по созданию ключевого продукта – гибридного обрабатывающего центра. Это станок, который совмещает технологии лазерного выращивания и механической обработки. Все узлы и материалы этой комплексной разработки, начиная от винтика и заканчивая системой управления, являются отечественным продуктом», – подчеркнул руководитель ПИШ Союзного государства Дмитрий Гринёв.

Один из ключевых индустриальных партнёров ПИШ – ООО «Рухсервомотор». О ключевых результатах взаимодействия вуза и предприятия в 2023 году рассказал директор предприятия Владимир Жарский.

«Участие в проекте ПИШ полностью соответствует стратегии развития компании: разработка нового типа оборудования – гибридного технологического центра. Эта разработка, во-первых, позволит сделать шаг в повышении технологического потенциала России и Беларуси, во-вторых – повысить конкурентную устойчивость станкостроения двух стран в целом. Передовая инженерная школа с её научным потенциалом является необходимым звеном на пути новых разработок. Наша компания непосредственно является базовой производственной площадкой для изготовления опытного образца гибридного центра. На ней при участии ПсковГУ и БНТУ реализуется полный цикл производства: механическая обработка, разработка и изготовление приводов, собственное программное обеспечение», – отметил руководитель ООО «Рухсервомотор».

Станок создаётся на базе токарного модуля для заготовок типа тела вращения и предполагает две позиции обработки двух цилиндрических заготовок с помощью устройства лазерной наплавки, осуществляющего процесс наращивания слоя металлического сплава с особыми свойствами и токарного резца для предобработки и/или постобработки со снятием слоя металла. Шпиндели устройства лазерной наплавки и токарного резца перемещаются между двумя заготовками. Таким образом, гибридный центр одновременно будет осуществлять два типа обработки двух заготовок, что сделает более эффективным процессы создания новых и восстановления старых деталей, например прокатных валков.

Российско-белорусский коллектив создал консорциум гибридных технологий в станкостроении и вошёл в консорциум по созданию национальной сети технологических центров лазерных и аддитивных технологий. Это даёт возможность участвовать в формировании повестки и быть инициатором проектов – например, БНТУ готов создать сеть технопарков в университетах Союзного государства. Трансфер технологий и продуктов ПИШ решается совместно с инвестиционной компанией АФК «Система» (Россия).

В школе созданы полные производственные циклы для выполнения спектра научно-производственных задач в области гибридных технологий, механобработки, испытаний материалов, что позволило к настоящему времени разработать технический проект и цифровой двойник гибридного обрабатывающего центра, на базе которого проведены виртуальные испытания станка и внесены соответствующие конструктивные изменения. Запущены новые сетевые программы опережающей подготовки кадров с возможностью получения двух дипломов – «Высокоэнергетические технологии обработки деталей», «Инновационные технологии в машиностроении». Ведётся подготовка квалифицированных кадров по новым программам искусственного интеллекта: «Искусственный интеллект, робототехника, сенсорика», «Искусственный интеллект в автоматизации проектирования», «Искусственный интеллект и предиктивная аналитика». Кроме того, в 2023 году в ПИШ Союзного государства созданы два новых научно-образовательных пространства – научно-технологическая лаборатория цифрового прототипирования и реинжиниринга и экспериментальная лаборатория интеллектуальных роботизированных систем, цель которых – решение вопросов импортозамещения деталей и узлов зарубежного оборудования и разработки отечественных промышленных роботов.

В 2024 году командой ПИШ Союзного государства запланированы изготовление прототипа (опытного образца) гибридного обрабатывающего центра, разработка технологии получения функционально-градиентных материалов и формирования гибридных покрытий, создание центра коммерциализации и трансфера технологий. Предполагается, что будут открыты сетевые программы аспирантуры, созданы новые образовательные пространства (цифровая фабрика, лаборатория металлографических исследований, лаборатория механических испытаний и химического анализа), запуск реализации двух новых программ высшего образования – «Инжиниринг технологического оборудования» и «Встраиваемые системы».

Добавим, совет заслушает доклады 30 школ, открытых в 2022 году: вузовские команды расскажут о подготовке инженерных кадров, создании и коммерциализации новых технологий, а также о задачах на текущий год.

Напомним, на сегодняшний день на базе российских университетов работают 50 ПИШ: 30 были открыты в 2022 году, ещё 20 – в ходе второй волны отбора в декабре 2023 года. Все ПИШ созданы вузами при поддержке профильных высокотехнологичных компаний.