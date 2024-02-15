Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Темпы «гаражной амнистии» ускорились в Псковской области

60 заявлений по «гаражной амнистии» подали псковичи с начала 2024 года. Об этом в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова.

Наталья Серебренникова. Фото: ПАИ

«Сейчас мы активно занимаемся бесплатным оформлением земельных участков под гаражами в собственность. Эта процедура у нас отлажена. На начальном этапе мы определялись с пакетом документов, который должен предоставить гаражный кооператив и, соответственно, члены гаражных кооперативов для формирования участков. На сегодняшний день программа активно реализуется», – подчеркнула Наталья Серебренникова.

Она отметила, что если всё начиналось с 150 гаражей в год, то сейчас темпы работы ускорились. Так, в 2023 году жители региона предоставили уже более 400 заявлений для формирований земельных участков.

Гостья радиоэфира напомнила, что если гараж был построен до начала действия Градостроительного кодекса Российской Федерации и на него есть соответствующие документы от администрации поселения, то, конечно, человек имеет право на участие в программе. «Если мы говорим о какой-то хаотичной застройке и документов нет, то это судебный порядок, по которому либо признаётся право на гараж, либо не признаётся», – уточнила председатель регионального комитета по управлению государственным имуществом.

Ранее кадастровый инженер Виталий Козырев назвал три причины непопулярности «гаражной амнистии» в Псковской области. По его мнению, в регионе расположено относительно небольшое количество гаражных кооперативов. Кроме того, «гаражная амнистия» действует до 2026 года. Гражданам же, по мнению эксперта, свойственно откладывать принятие решения по оформлению своей недвижимости до последнего момента.

Напомним, закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в сентябре 2021 года. В течение пяти лет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2024

Псковский облсовпроф подвел итоги Года социального партнёрства в Псковской области
15 февраля 2024

Как обеспечивается общественный порядок в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ
15 февраля 2024

В областном комитете по здравоохранению рассказали о состоянии пострадавших в ДТП школьников
15 февраля 2024

Темпы «гаражной амнистии» ускорились в Псковской области
15 февраля 2024

Команда ПИШ Союзного государства представила в Минобрнауки России результаты проекта «Передовые инженерные школы»
15 февраля 2024

Кот Василий вернулся в псковский аэропорт после болезни
15 февраля 2024

В Псковской области простились ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими
15 февраля 2024

В Пскове почтили память воинов-афганцев

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...