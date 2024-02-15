Темпы «гаражной амнистии» ускорились в Псковской области

13:56, 15 февраля 2024, ПАИ

60 заявлений по «гаражной амнистии» подали псковичи с начала 2024 года. Об этом в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова.

«Сейчас мы активно занимаемся бесплатным оформлением земельных участков под гаражами в собственность. Эта процедура у нас отлажена. На начальном этапе мы определялись с пакетом документов, который должен предоставить гаражный кооператив и, соответственно, члены гаражных кооперативов для формирования участков. На сегодняшний день программа активно реализуется», – подчеркнула Наталья Серебренникова.

Она отметила, что если всё начиналось с 150 гаражей в год, то сейчас темпы работы ускорились. Так, в 2023 году жители региона предоставили уже более 400 заявлений для формирований земельных участков.

Гостья радиоэфира напомнила, что если гараж был построен до начала действия Градостроительного кодекса Российской Федерации и на него есть соответствующие документы от администрации поселения, то, конечно, человек имеет право на участие в программе. «Если мы говорим о какой-то хаотичной застройке и документов нет, то это судебный порядок, по которому либо признаётся право на гараж, либо не признаётся», – уточнила председатель регионального комитета по управлению государственным имуществом.

Ранее кадастровый инженер Виталий Козырев назвал три причины непопулярности «гаражной амнистии» в Псковской области. По его мнению, в регионе расположено относительно небольшое количество гаражных кооперативов. Кроме того, «гаражная амнистия» действует до 2026 года. Гражданам же, по мнению эксперта, свойственно откладывать принятие решения по оформлению своей недвижимости до последнего момента.

Напомним, закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в сентябре 2021 года. В течение пяти лет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме.