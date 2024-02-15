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Спорт

17 спортсменов представят Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию

17 спортсменов представят Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 22 по 25 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

17 спортсменов представят Псковскую область на Кубке России по зимнему плаванию. Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области

В состав сборной области вошли Павел Тихомиров, Марк Мордовцев, Дмитрий Железов, Артур Мордовцев, Наталья Бугаева, Алёна Будилова, Ульяна Старская, Каролина Мордовцева, Маргарита и Владимир Компаниец, Александр Ратаев, Сергей Шабанов, Алексей Матвеев, Майя Судницына, Виктор Иванов, Ольга Назарян и Сергей Садин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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