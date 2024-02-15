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Какие инструменты используют реставраторы, рассказали псковичам

Какие инструменты используют реставраторы при восстановлении икон, рассказала художник-реставратор отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Виктория Стебакова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 февраля.

Виктория Стебакова. Фото: ПАИ

В обычной практике реставраторы часто используют шприц для подведения клея под отставший от доски левкас, отметила эксперт. Кроме того, специалисты применяют медицинские и специализированные скальпели, а также микроскопы. «Если реставратор занимается раскрытием иконы от потемневший олифы и от поздних записей, то, конечно, нужно достаточно большое увеличение, чтобы хорошо видеть все слои, чтобы понимать, что удалять и как», – рассказала гостья радиоэфира.

Рабочее место реставратора, по словам Виктории Стебаковой, должно быть хорошо освещено. Причём лампы должны освещать не только саму комнату, но и определённые участки работы. Для этого необходимо устанавливать дополнительные источники освещения. Также для исследования применяются ультрафиолетовые и инфракрасные тепловые лампы.

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