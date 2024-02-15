Дмитрий Солонников: Партиям просто так заскочить в вагон президентских выборов нереально

16:32, 15 февраля 2024, ПАИ

Оргструктура ряда партий оказалась не готова к тому, чтобы качественно собрать подписи для регистрации кандидата на президентских выборах. Причину он видит в отсутствии системной работы этих партий в регионах и игнорировании ими местных и региональных выборов.

«Во-первых, тот тренд, который взяли у нас в стране на поддержку политических партий, стимулирование граждан в политактивности, в партстроительстве, дал результат. Мы видим, что партиям нужно участвовать в региональных и федеральных выборах. Только так есть возможность участвовать в главных выборах страны», – сказал он на дискуссионный площадке общественного совета при избирательной комиссии Псковской области в четверг, 15 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

Попытка просто так собрать подписи у несистемных партий не увенчалась успехом, напомнил он. «К сожалению, оргструктура таких партий не позволяет собрать даже 100 тысяч подписей. Организационных ресурсов не хватает. Результат, который мы сейчас получили, доказывает, что партиям нужно участвовать во всех избирательных кампаниях, побежать на региональных выборах, чтобы было проще участвовать в выборах в Госдуму, формировать свои фракции и потом участвовать в главных выборах. Просто так заскочить в вагон президентских выборов нереально», – подчеркнул политолог.

На выборы президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта, зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).