Реставратор рассказала о нюансах восстановления икон

17:03, 15 февраля 2024, ПАИ

О ходе восстановления икон и сложностях, которые могут возникнуть в процессе работы, рассказала реставратор темперной живописи Виктория Стебакова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 февраля.

Над восстановлением иконы можно трудиться несколько лет: всё зависит от сложности и сохранности образа, отметила эксперт. «Например, икона может нуждаться в предварительном укреплении. Прежде чем делать раскрытие, её необходимо укрепить, чтобы избежать появления каких-то новых разрушений и утрат. Процесс укрепления тоже бывает разным по длительности и зависит от сложности и состояния, в котором находится эта вещь. Если живопись находится под слоями записи и тёмной олифы, тогда требуется провести раскрытие. Сначала реставраторы делают физические и химические исследования, делают раскрытие на одном участке, где подбирается методика», – рассказала Виктория Стебакова.

Художник-реставратор обратила внимание, что иногда случается так, что авторская живопись находится под слоями записей, представляющими для специалистов не меньший интерес. В таком случае решение о том, какой слой сохранять, а какой нет, принимают на реставрационном совете. Виктория Стебакова добавила, что одна такая икона как раз хранится в Псковском музее-заповеднике.

Иконы пишутся на деревянной основе, состоящей из одной или нескольких досок, в зависимости от размера образа, отметила эксперт. «Потом на доску наклеивается паволока, это ткань. Затем уже наносится в несколько слоев левкас – это меловой, реже гипсовый грунт. И потом уже начинается процесс живописи», – отметила гостья радиоэфира.