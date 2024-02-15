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Политика

Кандидаты в президенты закрывают весь политический спектр – Дмитрий Солонников

Кандидаты в президенты России представляют весь политический спектр. Это дает избирателям реальную возможность проголосовать согласно сложившимся предпочтениям. Такую точку зрения высказал политолог Дмитрий Солонников на дискуссионный площадке общественного совета при избирательной комиссии Псковской области в четверг, 15 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

Дмитрий Солонников. Фото: ПАИ

«КПРФ – это левая партия, люди которой еще верят в победу коммунизма. Считается, что основная задача коммунистов – защита населения. ЛДПР - это такая правокоммунистическая партия, традиционная для современной Европы. Там она очень удачно участвует в выборах: где-то побеждает, получает большинство в парламентах относительно других фракций. Например, как в Нидерландах. В общем, правый коммунизм популярен.

«Новые люди» – либеральная партия, пытающаяся играть на ассоциации с правым делом, правой силой. Либеральные взгляды поддерживают где-то от 10 до 15 % избирателей. Но проблемы либералов в том, что они представлялись многими кандидатами, которые голоса растаскивали. Сейчас кандидат от них один. Если сконцентрировать все взгляды на себя, то тоже будет интересно», – сказал Солонников.
Политолог высказал мнение, что «Яблоко» в Псковской области некогда было сильно, но теперь растеряло свои возможности, как и в других регионах.

«Спектр полностью закрывается – либералы, правые, левые социальнозащитные. И в вертикальной власти опора на традиционные ценности, опора на электорат, который поддерживает стабильность в нашей стране, который поддерживает нынешний курс президента. Выбор есть, каждый найдет возможность поставить галочку напротив той фамилии кандидата, идеологию которого хочет поддержать», – резюмировал Дмитрий Солонников.

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