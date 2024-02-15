Финальные игры чемпионата Пскова по баскетболу пройдут 17 и 18 февраля

17:17, 15 февраля 2024, ПАИ

Финальные игры чемпионата города по баскетболу пройдут в Доме спорта Пскова 17 и 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

17 февраля в 13:00 стартует матч за третье место среди женщин между командами «Юность» и «Дно». В 14:30 начнётся золотой финал между «Псковитянкой» и «Локней».

Итоговые места чемпионата Пскова среди мужчин разыграются по правилам «финала четырёх». Четыре коллектива сыграют вкруг. Среди финалистов команды «Дно», «Либерти», «Абсолютное Динамо» и «Политехник». Последний матч финала стартует 18 февраля в 11:30.

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