Региональный финал чемпионата «Локобаскет – Школьная лига» пройдёт в Пскове
Региональный финал чемпионата «Локобаскет – Школьная лига» пройдёт в псковском Доме спорта 19 и 20 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.
В соревнованиях примут участие команды учебных заведений из Пскова, Новосокольников, Гдова и Локни.
Лучшие команды турнира пройдут в финал Северо-Западного федерального округа, который состоится в Великом Новгороде с 1 по 3 марта.
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