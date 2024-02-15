Региональный финал чемпионата «Локобаскет – Школьная лига» пройдёт в Пскове

17:57, 15 февраля 2024, ПАИ

Региональный финал чемпионата «Локобаскет – Школьная лига» пройдёт в псковском Доме спорта 19 и 20 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

В соревнованиях примут участие команды учебных заведений из Пскова, Новосокольников, Гдова и Локни.

Лучшие команды турнира пройдут в финал Северо-Западного федерального округа, который состоится в Великом Новгороде с 1 по 3 марта.

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