Швея умерла на производстве одежды в Великих Луках

17:38, 15 февраля 2024, ПАИ

Несчастный случай произошёл в Великих Луках на предприятии, занимающимся производством одежды. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

На предприятии в туалете нашли работницу без признаков жизни. Реанимационные мероприятия прибывшей скорой помощи не дали результатов. Медработники констатировали смерть 43-летней швеи.

Обстоятельства происшедшего несчастного случая устанавливаются, заключили в инспекции.