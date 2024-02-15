Швея умерла на производстве одежды в Великих Луках
Несчастный случай произошёл в Великих Луках на предприятии, занимающимся производством одежды. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
На предприятии в туалете нашли работницу без признаков жизни. Реанимационные мероприятия прибывшей скорой помощи не дали результатов. Медработники констатировали смерть 43-летней швеи.
Обстоятельства происшедшего несчастного случая устанавливаются, заключили в инспекции.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 февраля 2024
Следователи проверяют все возможные версии исчезновения девочки из Порховского района
15 февраля 2024
Около полутора миллионов рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками