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Политика

Дмитрий Солонников: Задача, которая стоит перед страной – подтвердить, что выборы будут конкурентными и легитимными

Задача, которая стоит перед участниками избирательного процесса – подтвердить что выборы будут конкурентными, открытыми, легитимными, считает политолог Дмитрий Солонников.

Дмитрий Солонников назвал основной "нерв" президентской избирательной кампании. Фото: ПАИ

«В октябре Европейский парламент уже решил, что выборы не легитимные. Еще никто не начал выдвигаться, но в Европе уже сказали что выборы нелегитимные. Это сейчас основной нерв избирательной компании. Если раньше выборы шли по принципу голосования за образ будущего, голосования за идеологию, то сейчас все четыре кандидата поддерживают победу России в специальной военной операции, победу России в санкционном противостоянии с Западом. Внутри страны различия в федеральной повестке не столь большие. Мы ждем, прежде всего, накала страстей и эмоций в том, как эту компанию будут «отыгрывать» противники из за рубежа», – сказал эксперт на дискуссионный площадке общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области в четверг, 15 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

«Бесспорно, победит действующий президент. Основная задача кандидатов сделать так, чтобы минимизировать риски негативных оценок выборов. Их задача – хорошо выступить и побороться за второе место, использовать эту возможность для следующих выборов. Задача, которая стоит перед страной – подтвердить что выборы будут конкурентными, открытыми, легитимными. Возможности даны всем, шансы даны всем, главное чтобы этими шансами воспользовались», – отметил он.

На выборы президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков (»Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

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