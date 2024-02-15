Сборная Псковской области по скалолазанию отправилась на первенство СЗФО

18:22, 15 февраля 2024, ПАИ

Молодёжная сборная Псковской области примет участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по скалолазанию в дисциплине «трудность». Соревнования пройдут в Апатитах в Мурманской области 17 и 18 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области Владимир Лоленко.

В состав сборной Псковской области вошли Степан Яковлев, Мария Орлова, Марина Кошмак, Злата Покровская, Злата и Владислава Туманенковы, Ксения Коваль и Ева Шангина.

В соревнованиях примут участие около 180 спортсменов из Псковской, Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Мурманской и Архангельской областей, а также из Республики Коми.

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