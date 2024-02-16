Более полутора миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

11:43, 16 февраля 2024, ПАИ

Более полутора миллионов рублей отдали мошенникам псковичи, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова позвонили неизвестные и под предлогом якобы предотвращения попытки несанкционированного оформления на них кредитов завладели их сбережениями. Кроме того, некоторым псковичам злоумышленники предложили предоставить интимные услуги.

Всего после общения с мошенниками псковичи недосчитались более полутора миллионов рублей. Потерпевшие обратились в полицию. В рамках расследования уголовных дел выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, 14 и 15 февраля в Пскове и Великих Луках неизвестные предложили якобы продлить договор на обслуживание SIM-карт. После этого злоумышленники получили неправомерный доступ к личным кабинетам трёх пользователей «Госуслуг» с последующим блокированием учётных записей.