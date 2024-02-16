Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу среди юношей

11:47, 16 февраля 2024, ПАИ

Подведены итоги первенства Псковской области по волейболу среди юношей до 15 лет. Состязания прошли в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Пскова, Себежа и Печорского района.

Первое место соревнований досталось воспитанникам спортшколы «Бригантина» 2010 года рождения. Вторым стал младший коллектив «Бригантины» 2011 года рождения. Замкнули тройку лидеров волейболисты из Печорского района.

Лучшая команда отправится на первенство Северо-Западного федерального округа, которое пройдёт с 11 по 17 марта в Вологде.

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