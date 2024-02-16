Школьник из Бежаниц представит своё изобретение на международном форуме в Москве

13:51, 16 февраля 2024, ПАИ

Ученик Бежаницкой школы Кирилл Бурзилов примет участие в Международном форуме научной молодёжи «Шаг в будущее», сообщает газета «Сельская новь».

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Его работа «Создание модели ветрогенератора» прошла отбор по направлению «Технологии будущего – своими руками».

Форум пройдёт с 25 по 29 марта в Москве. Участие в нём примут полторы тысячи молодых изобретателей со всего мира.

Научные площадки форума организованы на базе 14 научных центров мирового уровня и 13 ведущих российских университетов. К работе с молодыми участниками форума привлечены более 300 докторов и кандидатов наук. Председатель программного комитета форума – вице-президент РАН академик Степан Калмыков.