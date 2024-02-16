Великолучанин получил 4,5 года колонии за сбыт наркотиков и кражу велосипеда
Мужчину, торгующего наркотиками и укравшего велосипед, осудили в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
20 июля 2022 года на лестничной клетке в подъезде дома № 37 корпуса № 1 на улице Дружбы великолучанин продал 0,096 грамма наркотика «соль» за полторы тысячи рублей.
Этот же мужчина похитил у соседа велосипед.
Великолукский городской суд признал мужчину виновным в преступлениях по части 1 статьи 228.1 и части 1 статьи 158 УК РФ. Ему назначили наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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