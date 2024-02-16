Десять лет колонии и штраф получил великолучанин за выращивание конопли

13:30, 16 февраля 2024, ПАИ

Великолучанин, выращивавший в своём доме коноплю, получил десять лет колонии. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

С марта по май 2022 года мужчина выращивал в своём доме в Великих Луках коноплю, используя для благоприятного всхода растений специальные боксы с освещением и вентиляцией, а также удобрения.

Полученную из выращенных растений марихуану он планировал продавать.

Однако сотрудники полиции пресекли преступную деятельность великолучанина и изъяли у него 14 кустов конопли, а также её части и уже полученный наркотик.

Великолукский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере и растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере).

С учётом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, а также штраф в сто тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.