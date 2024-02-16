О мужском здоровье поговорят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

13:07, 16 февраля 2024, ПАИ

Заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева станет гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 16 февраля, в 14:00.

В преддверии Дня защитника Отечества в студии обсудят мужское здоровье.

Почему врачи и учёные выделяют мужское здоровье в отдельный пласт и проводят конгрессы на эту тему? Когда мы говорим «мужское здоровье», что мы имеем в виду? Из каких заболеваний состоит «мужской набор»? Как отличается здоровье псковских мужчин от здоровья мужчин в других регионах? Какие исследования нужно делать мужчинам регулярно?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».