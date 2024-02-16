Псковский терапевт: Болевой порог у мужчин ниже, чем у женщин

15:33, 16 февраля 2024, ПАИ

Болевой порог у мужчин ниже, чем у женщин, сообщила заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Мужчины не любят говорить о здоровье, о болезнях, их же с раннего возраста учат терпеть, боль в том числе. Поэтому сказать о недомогании – равно «проявить слабость». Кстати, у мужчин болевой порог ниже, чем у женщин, но, правда, они терпеть готовы дольше. И даже симптомы ОРВИ они переносят хуже женщин», – рассказала медик.

Екатерина Астафьева тем не менее рекомендовала мужчинам не терпеть боль, а вовремя обращаться к медикам. «Само не рассосётся! Но, к сожалению, обращаются иногда к врачам слишком поздно», – констатировала терапевт.