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Псковички вынуждены насильно приводить мужей к врачам

Псковички вынуждены насильно приводить мужей к врачам, констатировала заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

Псковички вынуждены насильно приводить мужей к врачам. Фото: ПАИ

«Мужчины в Псковской области, к сожалению, редко обращаются к врачам. Жёны буквально насильно приводят их в поликлинику», – отметила медик.

При этом у мужчин чаще, чем у женщин, случаются инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия, подагра. «Поэтому своё давление, холестерин и уровень глюкозы мужчины должны контролировать с молодости, потому что и все перечисленные болезни очень помолодели. Плюс сказывается малоподвижный образ жизни мужчин: они сидят на диване, за компьютером, плохо питаются, пьют», – отметила Екатерина Астафьева.

Врач рекомендовала особенно внимательно относиться к здоровью тем мужчинам, у которых плохая наследственность.

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