Псковички вынуждены насильно приводить мужей к врачам

15:45, 16 февраля 2024, ПАИ

Псковички вынуждены насильно приводить мужей к врачам, констатировала заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Мужчины в Псковской области, к сожалению, редко обращаются к врачам. Жёны буквально насильно приводят их в поликлинику», – отметила медик.

При этом у мужчин чаще, чем у женщин, случаются инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия, подагра. «Поэтому своё давление, холестерин и уровень глюкозы мужчины должны контролировать с молодости, потому что и все перечисленные болезни очень помолодели. Плюс сказывается малоподвижный образ жизни мужчин: они сидят на диване, за компьютером, плохо питаются, пьют», – отметила Екатерина Астафьева.

Врач рекомендовала особенно внимательно относиться к здоровью тем мужчинам, у которых плохая наследственность.