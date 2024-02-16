Большинство мужчин обращают внимание на здоровье только после критической ситуации

16:11, 16 февраля 2024, ПАИ

Большинство мужчин обращают внимание на здоровье только после критической ситуации, отметила заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Например, резко бросают курить только после инфаркта или смерти близкого родственника от инфаркта», – рассказала терапевт, добавив, что при этом на диспансеризации их практически не видно.

В основном за своим здоровьем стараются следить молодые люди до 30, а не мужчины за 40-50, которым как раз нужен врач.

«А на диспансеризации можно вовремя заметить колоректальный рак, рак предстательной железы. В общем совершенно точно повод прийти есть», – подчеркнула медик.

Екатерина Астафьева добавила также, что мужчинам проще худеть, чем женщинам. «У них метаболизм быстрее, чем у женщин. Вообще изначально большинство диет придумали мужчины», – рассказала медик.

По словам терапевта, в мужском рационе обязательно должны быть овощи, они предупреждают заболевания толстой кишки, запоры, к которым мужчины предрасположены.

«И не стоит снимать стресс алкоголем и курением, это не помогает, а только в итоге вредит организму», – заключила Екатерина Астафьева.