Большинство мужчин обращают внимание на здоровье только после критической ситуации
Большинство мужчин обращают внимание на здоровье только после критической ситуации, отметила заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).
«Например, резко бросают курить только после инфаркта или смерти близкого родственника от инфаркта», – рассказала терапевт, добавив, что при этом на диспансеризации их практически не видно.
В основном за своим здоровьем стараются следить молодые люди до 30, а не мужчины за 40-50, которым как раз нужен врач.
«А на диспансеризации можно вовремя заметить колоректальный рак, рак предстательной железы. В общем совершенно точно повод прийти есть», – подчеркнула медик.
Екатерина Астафьева добавила также, что мужчинам проще худеть, чем женщинам. «У них метаболизм быстрее, чем у женщин. Вообще изначально большинство диет придумали мужчины», – рассказала медик.
По словам терапевта, в мужском рационе обязательно должны быть овощи, они предупреждают заболевания толстой кишки, запоры, к которым мужчины предрасположены.
«И не стоит снимать стресс алкоголем и курением, это не помогает, а только в итоге вредит организму», – заключила Екатерина Астафьева.
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