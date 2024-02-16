Пять компонентов мужского здоровья перечислила терапевт из Пскова
Пять компонентов мужского здоровья перечислила заместитель главного врача Псковской городской поликлиники, главный внештатный терапевт Псковской области Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).
«Профилактика стресса, правильное питание, отказ от вредных привычек, диспансеризация, активный образ жизни, но без экстрима – это слагаемые того, чтобы быть здоровым», – отметила врач.
Она посоветовала мужчинам не бояться диспансеризации. «К тому же у нас есть всё необходимое для быстрого и качественного обследования. Ждём всех на улице Кузбасской Дивизии, 22б», – пригласила Екатерина Астафьева.
В штабе общественной поддержки в Пскове рассказали об истории Шлиссельбургского десанта
Сроки переноса Анастасиевской часовни в Пскове будут определены после прохождения Главгосэкспертизы