Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ключевые совместные проекты обсудил псковский губернатор с представителями Белоруссии

Ключевые совместные проекты обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Ключевые совместные проекты обсудил псковский губернатор с представителями Белоруссии. Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

На данный момент прорабатывается возможность финансирования из бюджета Союзного государства мероприятий на Кургане Дружбы, сообщил Михаил Ведерников. «Это серьёзное международное мероприятие, которое требует соответствующего подхода к организации», – отметил он.

Темой обсуждения также стало развитие проекта единой системы профессионального аграрного образования, который позволит готовить специалистов и обновить оборудование задействованных учреждений.

Также обозначена необходимость дополнительного субсидирования транспортного сообщения. Авиарейс Псков – Минск нужно «раскатывать», но региональными силами сделать это крайне сложно, отметил губернатор.

ПсковГУ и БНТУ в рамках Передовой инженерной школы создают уникальный станок, который можно будет применять в машино- и станкостроении.

«Благодарю коллег за готовность расширять сотрудничество Псковской области и Республики Беларусь!» – написал Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 февраля 2024

Ветеран труда из Опочки отпраздновала своё 90-летие
16 февраля 2024

Год семьи официально открыли в Пыталовском муниципальном округе
16 февраля 2024

Как прошёл для псковской делегации День кадровой политики на выставке «Россия», рассказала Алёна Трунова
16 февраля 2024

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 17 февраля
16 февраля 2024

Псковские школьники приготовили шоколад для бойцов СВО
16 февраля 2024

Ключевые совместные проекты обсудил псковский губернатор с представителями Белоруссии
16 февраля 2024

Консервация хлебопекарни XIV века в Пскове завершится в марте
16 февраля 2024

Более 10 млн рублей направят на ремонт дорог в Опочецком муниципальном округе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...