Ключевые совместные проекты обсудил псковский губернатор с представителями Белоруссии

18:28, 16 февраля 2024, ПАИ

Ключевые совместные проекты обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

На данный момент прорабатывается возможность финансирования из бюджета Союзного государства мероприятий на Кургане Дружбы, сообщил Михаил Ведерников. «Это серьёзное международное мероприятие, которое требует соответствующего подхода к организации», – отметил он.

Темой обсуждения также стало развитие проекта единой системы профессионального аграрного образования, который позволит готовить специалистов и обновить оборудование задействованных учреждений.

Также обозначена необходимость дополнительного субсидирования транспортного сообщения. Авиарейс Псков – Минск нужно «раскатывать», но региональными силами сделать это крайне сложно, отметил губернатор.

ПсковГУ и БНТУ в рамках Передовой инженерной школы создают уникальный станок, который можно будет применять в машино- и станкостроении.

«Благодарю коллег за готовность расширять сотрудничество Псковской области и Республики Беларусь!» – написал Михаил Ведерников.