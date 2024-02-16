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Год семьи официально открыли в Пыталовском муниципальном округе

Год семьи официально открыли в Пыталовском муниципальном округе сегодня, 16 февраля. Об этом пишет районная газета «Наша жизнь».

Год семьи официально открыли в Пыталовском муниципальном округе. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

Открыла мероприятие глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева, отметив важность семей и их традиций для всей страны. Она пожелала, чтобы этот год ознаменовался только хорошими событиями, чтобы все семьи были крепкими, дружными, счастливыми.

В этот день чествовали семьи муниципалитета. Среди них были Леонид и Галина Орешонок, которые в этом году отмечают рубиновую свадьбу – 40 лет совместной жизни.

Поздравила юбиляров заведующая отделением ЗАГС Пыталовского района Людмила Ромадина. Она рассказала, как образовалась их семья, где работали супруги до и после встречи, об их увлечениях и вручила им памятную актовую запись. Глава округа Вера Кондратьева поздравила юбиляров семейной жизни, вручив цветы и подарок семье Орешонок.

На мероприятие были приглашены и молодые семьи, среди них – молодая семья Зилёвых, зарегистрировавшая брак в прошлом году. В этом году у Дмитрия и Анастасии появился сын Алексей. Заведующая отделением ЗАГС Пыталовского района Людмила Ромадина вручила им свидетельство о рождении.

В Пыталовском муниципальном округе проживает четыре семьи, в которых родилось десять и более детей, а также 137 многодетных семей, в которых воспитывается 489 несовершеннолетних детей. На сцену пригласили многодетные семьи Тимофеевых, Прауст, Вербицких. Тимофеевы и Вербицкие воспитали по восемь детей, имеют 46 и 43 года семейного стажа, а также 16 и 17 внуков соответственно.

Молодая семья Прауст тоже не отстаёт: у них 17 лет брака и пятеро детей. Они поделились секретом своих больших семей, отметив важность любви, взаимопонимания, терпения, доверия, и что самое главное – это дети.

Ещё одной гордостью округа является семья Бутман, которая заботится не только о своих детях, но и о приёмных. Семья Бутман за свои годы воспитала 19 детей, шестеро из которых родные. Сейчас на воспитании ещё пятеро приёмных детей.

Всего в муниципальном округе 14 семей, воспитывающих 28 детей, оставшихся без попечения родителей.

Не обошли стороной и семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. В муниципалитете воспитывается 46 детей с особенностями развития. Большая работа с особенными детьми проводится Центром специального образования № 2, где обучаются дети из разных районов области.

Как отметил в своём выступлении директор центра Геннадий Комар, учреждение давно нужно назвать центром семейного обучения. Здесь не только получают образование – здесь живут. Сейчас в центре обучается 76 детей, которые объединились в большую семью. Он пожелал в этом году больше работы органам ЗАГСа, желательно круглосуточной – браки фиксировать и выдавать свидетельства о рождении.

В завершение мероприятия отметили семьи участников СВО, которые также были приглашены на мероприятия, подготовив для них музыкальный подарок. Разбавили торжественную часть выступления артистов местной самодеятельности – вокалисты и танцевальные группы детской школы искусств, досугового объединения, Дома детского творчества и Центра специального образования № 2. Вела мероприятие тоже семейная пара – работники Дома культуры Оксана Купцова и Дмитрий Быстров.

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