День зимних видов спорта проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
День зимних видов спорта в рамках проекта «Всей семьей» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
В рамках Дня спорта на стадионе проходят турниры по футболу и регби, эстафеты для семей с поощрительными призами и сдача норм ГТО.
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Проект «Всей семьей» запущен в Год семьи в России, инициированного Президентом России Владимиром Путиным
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