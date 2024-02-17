День зимних видов спорта проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

12:14, 17 февраля 2024, ПАИ

День зимних видов спорта в рамках проекта «Всей семьей» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

​

В рамках Дня спорта на стадионе проходят турниры по футболу и регби, эстафеты для семей с поощрительными призами и сдача норм ГТО.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Проект «Всей семьей» запущен в Год семьи в России, инициированного Президентом России Владимиром Путиным