Продукты и хозтовары пыталась украсть псковичка из гипермаркета
Псковские росгвардейцы задержали псковичку, которая пыталась обокрасть магазин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
17 февраля около 13:00 росгвардейцы получили сообщение от дежурного, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка.
На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 45-летнюю псковичку, которая похитила продукты и хозяйственные товары.
По факту хищения проводится проверка.
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