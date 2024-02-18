Продукты и хозтовары пыталась украсть псковичка из гипермаркета

11:39, 18 февраля 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы задержали псковичку, которая пыталась обокрасть магазин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

17 февраля около 13:00 росгвардейцы получили сообщение от дежурного, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала тревожная кнопка.

На месте происшествия сотрудники ведомства задержали 45-летнюю псковичку, которая похитила продукты и хозяйственные товары.

По факту хищения проводится проверка.