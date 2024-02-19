Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:09, 19 февраля 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Огонь повредил хозяйственную постройку на улице Комиссаровской в Стругах Красных. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри. Спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.

В хозяйственной постройке на проспекте Ленина в Порхове огонь повредил кровлю. Кроме того, в постройке сгорел автомобиль «Крайслер Вояджер». Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание в моторном отсеке автомобиля.

Хозяйственная постройка сгорела на улице Дружбы в деревне Ровное в Стругокрасненском муниципальном округе. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Спасли жилой дом и три хозяйственные постройки.