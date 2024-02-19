Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за минувшие сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Огонь повредил хозяйственную постройку на улице Комиссаровской в Стругах Красных. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри. Спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.
В хозяйственной постройке на проспекте Ленина в Порхове огонь повредил кровлю. Кроме того, в постройке сгорел автомобиль «Крайслер Вояджер». Предварительной причиной возгорания является короткое замыкание в моторном отсеке автомобиля.
Хозяйственная постройка сгорела на улице Дружбы в деревне Ровное в Стругокрасненском муниципальном округе. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Спасли жилой дом и три хозяйственные постройки.