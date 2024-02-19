ФК «Псков» добыл победу в последней игре турнира на призы полпреда
Футбольный клуб «Псков» со счётом 1:0 обыграл спортшколу «Зенит» в последней игре турнира на призы полномочного представителя президента России в СЗФО. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ОФФ «Северо-Запад».
По результатам группового этапа псковичи заняли последнее место, имея одно очко в активе.
После сегодняшней игры ФК «Псков» занял девятое место в турнире.
Единственный гол на 38-й минуте встречи забил Александр Савельев.
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