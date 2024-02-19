В Великих Луках задержаны трое подозреваемых в грабеже

10:58, 19 февраля 2024, ПАИ

18 февраля великолукские росгвардейцы задержали подозреваемых в грабеже граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В 18:05 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Великолукский» получил сообщение, что из магазина на улице Вокзальной двое мужчин и женщина похитили товары и скрылись. Получив приметы подозреваемых, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в 18:08 граждане были задержаны на улице Холмской.

По факту грабежа проводится проверка.