ДЭГ возвращает на выборы экономически активных мужчин – эксперт

11:03, 19 февраля 2024, ПАИ

Дистанционное электронное голосование возвращает на выборы мужчин экономически активного возраста, считает заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

«Социология показывает нам, что последние 10-20 лет мужчины экономически активного возраста как-то не жалуют избирательные участки. Поэтому мужчины от 25 до 50 лет редко приходят на участки, в основном это делают женщины. ДЭГ же позволяет экономически активным мужчинам вернуться в избирательный процесс», – отметил Александр Серавин в интервью ПАИ.

«Когда мы вместе с социологами смотрели, чем занимаются мужчины в выходные, то в Псковской области это – баня, рыбалка, и они не готовы оторваться от любимых занятий ради выборов. Теперь благодаря ДЭГ можно это сделать, не отвлекаясь от любимого дела. Минуту тратишь на регистрацию в ДЭГ, затем минуту, в дни голосования, непосредственно на выбор своего кандидата», – подчеркнул Александр Серавин.

«Я сам буду голосовать через ДЭГ. Считаю, что это современно. Надеюсь, что молодежь, студенты тоже воспользуются этой формой голосования», – сказал заместитель губернатора.

«Для меня как вице-губернатора по внутренней политике нет ничего важнее легитимности выборов. Чем больше людей в них участвует, чем честнее, чем более открыты выборы – тем более представительнее и качественнее власть от лица населения», – подчеркнул Александр Серавин.

Число заявлений на участие в ДЭГ в Псковской области преодолело 50 тысяч. Подать заявку на участие в ДЭГ можно до 11 марта с помощью «Госуслуг».