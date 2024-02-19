Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

ДЭГ возвращает на выборы экономически активных мужчин – эксперт

Дистанционное электронное голосование возвращает на выборы мужчин экономически активного возраста, считает заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

«Социология показывает нам, что последние 10-20 лет мужчины экономически активного возраста как-то не жалуют избирательные участки. Поэтому мужчины от 25 до 50 лет редко приходят на участки, в основном это делают женщины. ДЭГ же позволяет экономически активным мужчинам вернуться в избирательный процесс», – отметил Александр Серавин в интервью ПАИ.

«Когда мы вместе с социологами смотрели, чем занимаются мужчины в выходные, то в Псковской области это – баня, рыбалка, и они не готовы оторваться от любимых занятий ради выборов. Теперь благодаря ДЭГ можно это сделать, не отвлекаясь от любимого дела. Минуту тратишь на регистрацию в ДЭГ, затем минуту, в дни голосования, непосредственно на выбор своего кандидата», – подчеркнул Александр Серавин.

«Я сам буду голосовать через ДЭГ. Считаю, что это современно. Надеюсь, что молодежь, студенты тоже воспользуются этой формой голосования», – сказал заместитель губернатора.

«Для меня как вице-губернатора по внутренней политике нет ничего важнее легитимности выборов. Чем больше людей в них участвует, чем честнее, чем более открыты выборы – тем более представительнее и качественнее власть от лица населения», – подчеркнул Александр Серавин.

Число заявлений на участие в ДЭГ в Псковской области преодолело 50 тысяч. Подать заявку на участие в ДЭГ можно до 11 марта с помощью «Госуслуг».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

Предвыборная агитация кандидатов в президенты России началась в СМИ
19 февраля 2024

Голосование на президентских выборах с помощью ДЭГ названо максимально безопасным и конфиденциальным
19 февраля 2024

ДЭГ возвращает на выборы экономически активных мужчин – эксперт
19 февраля 2024

Большое число заявлений на ДЭГ отражает значимость для псковичей выборов президента – Александр Серавин
18 февраля 2024

Заместитель губернатора Александр Серавин дал «Первому Псковскому» интервью о ходе избирательной кампании
16 февраля 2024

Александр Гончаренко: 19-я сессия гордумы – хороший старт для реализации планов
16 февраля 2024

Марина Борисенкова возглавила социальный комитет Псковской гордумы
16 февраля 2024

Началась 19-я сессия Псковской гордумы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...