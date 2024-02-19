Гостем программы «Бизнес-ланч» станет директор Учебного центра «Псков» Николай Иванов

13:11, 19 февраля 2024, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 19 февраля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – директор Учебного центра «Псков» Николай Иванов.

Какие образовательные программы наиболее популярны у псковичей? С чем связан ажиотажный спрос на получение компетенций в IT-сфере? Насколько успешно в Пскове работает бизнес по обучению граждан? Почему реальное прохождение курсов успешнее, чем инфоуроки на видеоплатформах и в соцсетях?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на главной странице портала Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в ВК.