Новый образовательный кластер запустят в Псковском политехническом колледже в сентябре

13:24, 19 февраля 2024, ПАИ

Псковский политехнический колледж победил в конкурсе по созданию образовательных кластеров в 2024 году, который среди профессиональных образовательных организаций проводило Министерство просвещения РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

В результате в колледже будет создан образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия». Для студентов будут доступны такие образовательные программы: реставратор строительный; графический дизайнер; дизайн (по отраслям); декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам); садово-парковое и ландшафтное строительство; технология деревообработки.

Сумма выделенных федеральных средств составляет 70 миллионов рублей, эти деньги направят на создание новых мастерских и учебно-производственных лабораторий, которые начнут работу 1 сентября

Колледжи-партнеры: Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум и Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Работодатели: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», ООО «Святобор».