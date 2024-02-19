Жителей Псковской области приглашают на службу в Росгвардию с зарплатой от 32 тысяч рублей

14:40, 19 февраля 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают на службу в должностях старшего полицейского и полицейского-водителя в подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Вакансии имеются в отделах вневедомственной охраны Росгвардии в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Гдове, Острове, Порхове. Предоставляются социальные гарантии, денежное довольствие от 32 тысяч рублей.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (8112) 33-11-02 (добавочный *202# или *203#) или (8112) 59-25-32.