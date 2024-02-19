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Политика

Первое удостоверение международного наблюдателя на выборах вручили Ильхому Нематову

Первое аккредитационное удостоверение международного наблюдателя на выборах президента России вручила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Документ получил заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов, сообщает ТАСС.

Ильхом Нематов является главой наблюдательный миссии от содружества. Вручение состоялось в Центризбиркоме РФ.

«Зная уровень наблюдателей, которые представляют миссию от СНГ, мы очень заинтересованы [в сотрудничестве], так как вы честно, открыто подходите к наблюдению. У нас много общего - история, подходы. И с учетом того, как развивались наши страны, давать объективную оценку о том, что происходит, легче», – заявила Элла Памфилова во время встречи с представителями исполнительного комитета СНГ по вопросам организации миссии международного наблюдения на выборах президента РФ.

Напомним, что выборы президента России состоятся 17 марта. Голосование пройдёт в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Интервью о ходе избирательной кампании на территории Псковской области дал заместитель губернатора Александр Серавин. Посмотреть интервью можно в Телеграм-канале Псковского агентства информации.

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