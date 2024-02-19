Открыта продажа билетов на 50-й Фестиваль русской музыки в Пскове
В Пскове открыта продажа билетов на 50-й Фестиваль русской музыки, посвящённый Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
С 16 по 24 марта зрителям представят программу, в которой будет место классическому звучанию симфонического оркестра и коллективам-экспериментаторам, опере и балету, театральным и выставочным программам.
Подробная программа здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 февраля 2024
Театрализованная программа «Кто такие? Мы – пскопские!» прошла для белгородских школьников в Печорах
16 февраля 2024
В Печорах пройдут мероприятия в рамках федерального проекта «Классика: история и современность»