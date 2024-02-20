Житель Дно осужден за приобретение и хранение наркотиков

13:22, 20 февраля 2024, ПАИ

Приговор по уголовному делу о приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере в отношении жителя Дно вынес Псковский городской суд, сообщили ПАИ в региональной транспортной прокуратуре.

Суд установил, что дновец в мобильном приложении заказал и оплатил наркотическое средство массой 2,10 грамма. Получив географические координаты, в лесополосе в районе деревни Глоты Псковского района в земле под деревом забрал купленное наркотическое вещество и хранил его до момента задержания сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте с целью личного употребления.

Суд признал мужчину виновным и, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, назначил наказание в виде исправительных работ на шесть месяцев с удержанием 5% из зарплаты в доход государства.