Великие Луки выиграли в командном зачёте чемпионата и первенства Псковской области по лыжным гонкам

14:33, 20 февраля 2024, ПАИ

Великие Луки заняли первое место в командном зачёте чемпионата и первенства Псковской области по лыжным гонкам, которые прошли в Островском районе на базе центра «Юность» с 16 по 18 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В командном зачёте великолукские лыжники завоевали 20 028 очков, что позволило им стать победителями командного зачёта. Второй результат с 19 340 очками показали спортсмены Печорского муниципального округа. Замкнули тройку лидеров псковичи. На их счету 19 234 очка.

Близкими к тройке призёров оказались лыжники Стругокрасненского, Невельского и Островского районов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».