Встреча с участниками СВО прошла в региональном избирательном штабе Путина в Пскове
Встреча с участниками специальной военной операции в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» прошла в региональном избирательном штабе Владимира Путина в Пскове сегодня, 20 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Перед участниками встречи выступили инструктор-методист Псковского филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», ветеран боевых действий Александр Иванов и помощник инструктора-методиста, ветеран боевых действий Владимир Леонов.
«Любовь к Родине – это наш дом, наша семья, родители и дети. Любовь ко всему этому и есть любовь к Родине», – отметил Александр Иванов.
Вместе с этим Владимир Леонов подчеркнул значение команды в жизни и на работе, заметив, что группе необходимы слаженность и доверие.
Присутствующие смогли лично пообщаться с героями, узнать их историю и задать интересующие вопросы.
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