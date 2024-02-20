Встреча с участниками СВО прошла в региональном избирательном штабе Путина в Пскове

15:59, 20 февраля 2024, ПАИ

Встреча с участниками специальной военной операции в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» прошла в региональном избирательном штабе Владимира Путина в Пскове сегодня, 20 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Перед участниками встречи выступили инструктор-методист Псковского филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», ветеран боевых действий Александр Иванов и помощник инструктора-методиста, ветеран боевых действий Владимир Леонов.

«Любовь к Родине – это наш дом, наша семья, родители и дети. Любовь ко всему этому и есть любовь к Родине», – отметил Александр Иванов.

Вместе с этим Владимир Леонов подчеркнул значение команды в жизни и на работе, заметив, что группе необходимы слаженность и доверие.

Присутствующие смогли лично пообщаться с героями, узнать их историю и задать интересующие вопросы.