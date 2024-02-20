Ветеран Великой Отечественной войны из Печор отметила 90-летие

21:16, 20 февраля 2024, ПАИ

Ветеран Великой Отечественной войны из Печор Антонина Тарасовна Гулинская отметила 90-летний юбилей сегодня, 20 февраля, сообщает газета «Печорская правда».

Антонина Тарасовна родилась в деревне Снятная Гора Порховского района в 1934 году. Её детство пришлось на трудные военные годы. Тогда деревня была оккупирована, а затем и уничтожена, поэтому жить приходилось в землянках и окопах. После войны женщины окончила школу и уехала в Ленинград. Там она работала на прядильно-ниточном комбинате имени Кирова. Затем Антонина Тарасовна вышла замуж и уехала в город Ветспилс Латвийской ССР. Там она работала поваром в детском саду. Имеет дочь Наталью и сына Александра, четырёх внуков и четырёх правнуков.

Сейчас Антонина Тарасовна живёт в Печорах у дочери.