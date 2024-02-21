Спектакль «Лягушки» Псковского театра посмотрели члены жюри «Золотой маски»

09:37, 21 февраля 2024, ПАИ



Спектакль «Лягушки» посмотрели члены жюри фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Показ состоялся на сцене Псковского академического театра драмы накануне, 20 февраля.

Отметим, с этого года театры – участники престижного конкурса не показывают спектакли в Москве, а жюри приезжает на театральные площадки в регионы. Вчера состоялся первый выезд жюри в регионы, отметили в пресс-службе Псковского театра.

В числе других членов жюри приехали его председатель, известный педагог и режиссер Сергей Женовач и актер Андрей Мерзликин. Всего в жюри, которое оценивает театральные работы, входит 15 экспертов.

«Лягушки» – первая постановка романа китайского писателя Мо Яня. Спектакль получил восемь номинаций на национальную премию «Золотая маска», включая главную – «Лучший спектакль большой формы в драме». В списке номинантов – режиссер Никита Кобелев, художница Нана Абдрашитова (за сценографию и костюмы), художник по свету Игорь Фомин, актеры Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Денис Кугай.



Результаты премии «Золотая маска» будут оглашены в мае этого года.