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Культура

Спектакль «Лягушки» Псковского театра посмотрели члены жюри «Золотой маски»


Спектакль «Лягушки» посмотрели члены жюри фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Показ состоялся на сцене Псковского академического театра драмы накануне, 20 февраля.

Андрей Мерзликин на просмотре "Золотой маски". Фото: пресс-службы Псковского театра

Отметим, с этого года театры – участники престижного конкурса не показывают спектакли в Москве, а жюри приезжает на театральные площадки в регионы. Вчера состоялся первый выезд жюри в регионы, отметили в пресс-службе Псковского театра.

В числе других членов жюри приехали его председатель, известный педагог и режиссер Сергей Женовач и актер Андрей Мерзликин. Всего в жюри, которое оценивает театральные работы, входит 15 экспертов.

Причастные к "Лягушкам". Фото пресс-службы Псковского театра

«Лягушки» – первая постановка романа китайского писателя Мо Яня. Спектакль получил восемь номинаций на национальную премию «Золотая маска», включая главную – «Лучший спектакль большой формы в драме». В списке номинантов – режиссер Никита Кобелев, художница Нана Абдрашитова (за сценографию и костюмы), художник по свету Игорь Фомин, актеры Линда Ахметзянова, Сергей Скобелев, Денис Кугай.


Результаты премии «Золотая маска» будут оглашены в мае этого года.

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