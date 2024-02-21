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Культура

Софья Ковалевская, кольца Сатурна и большой космос. В Полибино к открытию готовят уникальную выставку

Уникальная выставка «Ковалевская и космос» готовится к открытию в музее-усадьбе Софьи Ковалевской в Полибино (Великолукский район). Работа над экспозицией продолжается уже полгода: придумана концепция, отобраны предметы из фонда Псковского музея-заповедника, достигнуты договорённости о сотрудничестве с несколькими музеями и образовательными учреждениями, сообщила заведующая учреждением культуры Светлана Белюкова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Софья Ковалевская, кольца Сатурна и большой космос. В Полибино к открытию готовят уникальную выставку. Фото: Псковский музей-заповедник

По её словам, в 2023 году музей уже подготовил две астрономические программы, связанные с именем Софьи Ковалевской и её вкладом в астрономическую науку, а именно её исследование состава колец Сатурна. В этом году космическая тема продолжена.

По словам Светланы Белюковой, экспозиция будет содержать несколько разделов. Самый основной повествует об учёных, которые касались этой темы: это и сама Софья Ковалевская, и её дед – известный астроном, а также в основе выставки ещё три фамилии – это Циолковский, Королёв и Штернфельд.

«Мы делаем выставку в содружестве с народным музеем космонавтики имени Штернфельда, который находится в Пыталово. Вот оттуда нам передадут экспонаты. Ещё привезем 70 экспонатов из Псковского музея-заповедника. Конечно, это предметы 60-х и 70-х годов XX века. В то время интерес к космонавтике был сверхъестественный», – пояснила Светлана Белюкова.

Он также отметила, что ещё один раздел выставки будет сделан в сотрудничестве с Псковским планетарием и АНО «Юный техник». Организации предоставят 40 фотографий астрофотографов Псковщины. Кроме того, ряд графических работ будет доставлен из литературно-художественно музея имени писателя Ивана Афанасьевича Васильева.

Светлана Белюкова также отметила, что каждый желающий сможет принять участие в создании экспозиции, а именно стать причастным к созданию раздела «Космос в быту». В феврале была запущена акция «Создадим выставку вместе!». Статуэтки космонавтов, космические композиции, игрушки, сувениры, канцелярские принадлежности, значки, марки – эти предметы на космическую тематику музей примет в дар. 12 марта – окончание приёма «космических» предметов. «Наша задача не просто показать музейные предметы из коллекций, но то, что мы привлекаем к нашей выставке обычных людей. Конечно, это популяризирует музей и делает музей ближе к людям», – объяснила эксперт.

Экспозиция приурочена ко Дню космонавтики и откроется 12 апреля. Она продлится всё лето и даже больше: закрытие запланировано на 4 ноября.

«Ночью искусств» закроем выставку 4 ноября. Все интерактивные программы мы будем делать именно на основе этой выставки, потому что вариантов, заданий, квестов – невероятное количество. Людям интересно не просто слушать экскурсовода, а участвовать в каком-то интерактиве», – подчеркнула Светлана Белюкова.

Выставка «Ковалевская и космос» будет располагаться на втором этаже в главном усадебном доме музея Софьи Ковалевской в нескольких залах.

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