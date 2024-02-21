Подведены итоги регионального финала чемпионата «Локобаскет – школьная лига» в Псковской области
Подведены итоги регионального финала чемпионата «Локобаскет – школьная лига» в Псковской области. Старт прошёл 19 и 20 февраля в псковском Доме спорта. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.
Первое место соревнований среди девушек досталось ученицам Локнянской школы. В финале они переиграли серебряных призёрок из великолукской школы №12 со счётом 65:45. Бронзу завоевали ученицы Псковской инженерно-лингвистической гимназии.
Золотые награды среди юношей взяли ученики великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской. В финале они обыграли Псковский гуманитарный лицей – 62:46. В игре за третье место школа Новосокольников оказалась сильнее спортсменов из Гдова – 96:61.
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Подведены итоги регионального финала чемпионата «Локобаскет – школьная лига» в Псковской области
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